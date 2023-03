Les Choses Simples Salle des fêtes Mouchard Mouchard Catégories d’Évènement: Jura

Mouchard

Les Choses Simples Salle des fêtes, 6 avril 2023, Mouchard Mouchard. Les Choses Simples Rue du Square Alixant Salle des fêtes Mouchard Jura Salle des fêtes Rue du Square Alixant

2023-04-06 20:30:00 – 2023-04-06 22:05:00

Salle des fêtes Rue du Square Alixant

Mouchard

Jura Mouchard . 4.5 EUR Venez passer un moment convivial devant cette comédie d’Eric Besnard.

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. contact@valdamour.com +33 3 84 37 74 74 Salle des fêtes Rue du Square Alixant Mouchard

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Mouchard Autres Lieu Mouchard Adresse Mouchard Jura Salle des fêtes Rue du Square Alixant Ville Mouchard Mouchard Departement Jura Tarif Lieu Ville Salle des fêtes Rue du Square Alixant Mouchard

Mouchard Mouchard Mouchard Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouchard mouchard/

Les Choses Simples Salle des fêtes 2023-04-06 was last modified: by Les Choses Simples Salle des fêtes Mouchard 6 avril 2023 Jura mouchard Rue du Square Alixant Salle des fêtes Mouchard Jura Salle des fêtes Mouchard

Mouchard Mouchard Jura