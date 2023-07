8ème Académie de Musique Ancienne – Conférence Salle des fêtes Mortagne-au-Perche, 8 août 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Conférence – La méthode Feldenkrais au service de la pratique musicale et du bien être au quotidien par Bérengère Sardin..

2023-08-08

Salle des fêtes

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Lecture – The Feldenkrais Method for musical practice and everyday well-being by Bérengère Sardin.

Conferencia – El método Feldenkrais para la práctica musical y el bienestar cotidiano por Bérengère Sardin.

Vortrag – Die Feldenkrais-Methode im Dienste der musikalischen Praxis und des täglichen Wohlbefindens von Bérengère Sardin.

