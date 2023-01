Stage et bal d’hiver Salle des Fêtes, Morogues (18)

Stage et bal d’hiver Salle des Fêtes, Morogues (18), 18 février 2023, . Stage et bal d’hiver Samedi 18 février, 14h30 Salle des Fêtes, Morogues (18)

18

avec Duo Boureux Cornille et Les Gravichons Salle des Fêtes, Morogues (18) Salle des Fêtes, 18220 Morogues, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/40887”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Prochain rendez vous à Morogues, organisé par Les Viguenets le Samedi 18 Février 2023. Au programme :- Stage de danse animé par Les Viguenets. Danses enchainées, connues ou pas …- Bal avec les groupes : Duo Boureux Cornille et Les Gravichons Pour plus d’informations rendez vous :httpl//viguenets.fr06 20 29 36 36 source : événement Stage et bal d’hiver publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T14:30:00+01:00

2023-02-19T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle des Fêtes, Morogues (18) Adresse Salle des Fêtes, 18220 Morogues, France Age maximum 110 lieuville Salle des Fêtes, Morogues (18)

Salle des Fêtes, Morogues (18) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//