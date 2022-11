Réveillon st Sylvestre Salle des fêtes Morlancourt Catégorie d’évènement: Morlancourt

Réveillon st Sylvestre Salle des fêtes, 31 décembre 2022, Morlancourt. Réveillon st Sylvestre Samedi 31 décembre, 19h00 Salle des fêtes

75 €

Soirée st Sylvestre Salle des fêtes Morlancourt Morlancourt 80300 Vous voulez passer un bon moment..le comité des fêtes de Morlancourt organise son banquet de st Sylvestre.

Dates et horaires de début et de fin :

2022-12-31T19:00:00+01:00

2023-01-01T04:00:00+01:00

Morlancourt