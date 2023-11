CONCERT SAINTE CECILE – MORANNES Salle des Fêtes Morannes sur Sarthe-Daumeray, 19 novembre 2023, Morannes sur Sarthe-Daumeray.

Morannes sur Sarthe-Daumeray,Maine-et-Loire

Morach’go vous invite à venir fêter la patronne des musiciens dans un concert plein de surprises !.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 16:00:00. .

Salle des Fêtes rue du Stade

Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Morach’go invites you to celebrate the patron saint of musicians with a concert full of surprises!

Morach’go le invita a celebrar la patrona de los músicos con un concierto lleno de sorpresas

Morach’go lädt Sie ein, die Schutzpatronin der Musiker in einem Konzert voller Überraschungen zu feiern!

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire