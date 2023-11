Marché de Noël à Monts en Bessin Salle des Fêtes Monts-en-Bessin, 26 novembre 2023, Monts-en-Bessin.

Monts-en-Bessin,Calvados

Pour cette fin d’année 2023, le comité des fêtes de Monts-en-Bessin vous accueille pour son marché de Noël. Venez rencontrer les différents exposants : décorations de Noël artisanales, bijoux, vêtements, décorations pour la table, jouets… Restauration proposée sur place..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. .

Salle des Fêtes

Monts-en-Bessin 14310 Calvados Normandie



As the year 2023 draws to a close, the Monts-en-Bessin festival committee welcomes you to its Christmas market. Come and meet the various exhibitors: handcrafted Christmas decorations, jewelry, clothes, table decorations, toys… Catering available on site.

Para celebrar el fin de año en 2023, la comisión de fiestas de Monts-en-Bessin le da la bienvenida a su mercado navideño. Venga a conocer a los diferentes expositores: adornos navideños artesanales, bisutería, ropa, adornos de mesa, juguetes… Servicio de restauración in situ.

An diesem Ende des Jahres 2023 empfängt Sie das Festkomitee von Monts-en-Bessin zu seinem Weihnachtsmarkt. Treffen Sie die verschiedenen Aussteller: handgefertigte Weihnachtsdekorationen, Schmuck, Kleidung, Tischdekorationen, Spielzeug… Verpflegung wird vor Ort angeboten.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche