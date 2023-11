MARCHÉ DE NOËL À MONTRODAT Salle des fêtes Montrodat, 2 décembre 2023, Montrodat.

Montrodat,Lozère

Marché de noël de Montrodat :

Marché artisanal – produits locaux et présence des associations de la Commune.

Passage du Père Noël dans l’après midi.

Animations et démonstration de sculptures sur bois à la tronçonneuse.

Visite de la crèche de Noël de….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Salle des fêtes

Montrodat 48100 Lozère Occitanie



Montrodat Christmas Market:

Craft market – local products and presence of local associations.

Santa Claus visits in the afternoon.

Activities and demonstration of chainsaw woodcarving.

Visit to the Christmas crib in…

Mercado de Navidad de Montrodat:

Mercado artesanal – productos locales y asociaciones locales.

Visita de Papá Noel por la tarde.

Actividades y demostración de talla de madera con motosierra.

Visita a la cuna de Navidad en…

Weihnachtsmarkt in Montrodat :

Kunsthandwerksmarkt – lokale Produkte und Präsenz der Vereine der Gemeinde.

Am Nachmittag kommt der Weihnachtsmann vorbei.

Animationen und Vorführung von Holzschnitzereien mit der Kettensäge.

Besuch der Weihnachtskrippe von…

