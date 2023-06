Soirée danses occitanes au coeur du village salle des fêtes, Montricoux (82), 28 juin 2023, .

Soirée danses occitanes au coeur du village Mercredi 28 juin, 20h30 salle des fêtes, Montricoux (82) Gratuit

A partir de 20h30/21h : farandoles et danses joyeuses dans le village. De 21h à 23h : petit bal sur la place, ouvert aux villageois, curieux et amis des ateliers de danse du département. Repli assuré à la salle des fêtes si le temps n’est pas clément. Organisé par l’atelier de danses traditionnelles de Montricoux qui clôture la saison 2022/2023 de façon originale. Les amis danseurs des autres ateliers du département et limitrophes, les musiciens amateurs, tout citoyen amoureux des danses et musiques de notre belle région, ou simple curieux : vous êtes les bienvenus !

salle des fêtes, Montricoux (82) place Claudis Savy

2023-06-28T20:30:00+02:00 – 2023-06-28T23:00:00+02:00

baltrad balfolk