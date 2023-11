Une Soupe paysanne Salle des Fêtes Montoison, 15 décembre 2023, Montoison.

Montoison,Drôme

Une Soupe Paysanne » est un spectacle-veillée tiré du livre : « ÊTRE PAYSANS ENSEMBLE, 1960-1990 : une page de l’histoire du syndicalisme paysan en Drôme » de Pierre Antoine Landel et Jacques Liotard aux éditions des Lisières..

Salle des Fêtes

Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Une Soupe Paysanne » is an evening show based on the book « ÊTRE PAYSANS ENSEMBLE, 1960-1990: une page de l’histoire du syndicalisme paysan en Drôme » by Pierre Antoine Landel and Jacques Liotard, published by Les Lisières.

Une Soupe Paysanne » es un espectáculo nocturno basado en el libro « ÊTRE PAYSANS ENSEMBLE, 1960-1990: une page de l’histoire du syndicalisme paysan en Drôme » de Pierre Antoine Landel y Jacques Liotard, publicado por Les Lisières.

Une Soupe Paysanne » ist ein Nachtstück aus dem Buch: « ÊTRE PAYSANS ENSEMBLE, 1960-1990: une page de l’histoire du syndicalisme paysan en Drôme » von Pierre Antoine Landel und Jacques Liotard, erschienen im Verlag des Lisières.

