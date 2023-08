Ma Retraite J’en Profite ( MRJP) Salle des fêtes Montoire-sur-le-Loir, 4 octobre 2023, Montoire-sur-le-Loir.

Ma Retraite J’en Profite ( MRJP) Mercredi 4 octobre, 14h00 Salle des fêtes

Sur fond d’enquête policière menée par deux inspecteurs genre » pieds nickelés », quatre jeunes retraités font vovre musicalement et en chansons un lieu associatif où se croisent au rythme des saisons de multiples personnages hauts en couleurs.

« Aux pôtes Agés », on rit, on cayse, on chante surtout, on explore les pistes d’une retraite heureuse.

Salle des fêtes rue marescot 41800 Montoire Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T17:00:00+02:00

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T17:00:00+02:00

retraite