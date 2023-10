Marché artisanal de Noël Salle des fêtes Montmeyran, 26 novembre 2023, Montmeyran.

Montmeyran,Drôme

Exposants choisis pour la qualité, l’originalité et l’authenticité de leurs produits.

Ambiance festive, restauration, animations, balades à poneys pour les enfants et présence du Père Noel..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Salle des fêtes

Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibitors chosen for the quality, originality and authenticity of their products.

Festive atmosphere, catering, entertainment, pony rides for children and Santa Claus.

Expositores elegidos por la calidad, originalidad y autenticidad de sus productos.

Ambiente festivo, catering, animación, paseos en poni para los niños y Papá Noel.

Aussteller, die aufgrund der Qualität, Originalität und Authentizität ihrer Produkte ausgewählt wurden.

Festliche Atmosphäre, Verpflegung, Animationen, Ponyreiten für Kinder und Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Mise à jour le 2023-10-25 par Valence Romans Tourisme