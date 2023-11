Concert d’hiver à Montmerle salle des fêtes Montmerle-sur-Saône Catégorie d’Évènement: Montmerle-sur-Saône Concert d’hiver à Montmerle salle des fêtes Montmerle-sur-Saône, 3 décembre 2023, Montmerle-sur-Saône. Concert d’hiver à Montmerle Dimanche 3 décembre, 15h30 salle des fêtes La Philharmonie de Belleville dirigée par Vincent Laibe invite l’Orchestre des jeunes des Harmonies de l’Ain dirigé par Delphine Bonvalot pour son traditionnel concert d’hiver à Montmerle.

Ce concert sera l’occasion pour la Philharmonie d’interpréter de nouvelles pièces de son répertoire tout en vous donnant un avant goût des festivités prévues pour ses 160 ans en 2024 ! salle des fêtes , 01090 Montmerle-sur-Saône Montmerle-sur-Saône Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégorie d'Évènement: Montmerle-sur-Saône Autres Lieu salle des fêtes Adresse , 01090 Montmerle-sur-Saône Ville Montmerle-sur-Saône

