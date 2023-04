SPECTACLE PIRATE & MATELOT Salle des fêtes Montmédy OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY Montmédy Catégories d’Évènement: Meuse

2023-04-19 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-19

Salle des fêtes 1 place Wilson

Montmédy

Meuse Montmédy . 3 EUR Organisé par le Centre Wilson et la Mairie de Montmédy

Dès 3 ans. Comédie musicale. Salle des fêtes de Montmédy.

Tarif : 3€

Inscription : 03 29 80 08 77 Le Président Ciboulette rêve de s’approprier un mystérieux îlot : là-bas, la nature entière est en or et brille comme mille diamants… Pour le trouver au milieu des océans les plus capricieux, il fait appel au fleuron de ses navigateurs : Pirate et Matelot. enfance@cscmontmedy.fr +33 3 29 80 08 77 Salle des fêtes 1 place Wilson Montmédy

