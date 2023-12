Une soupe paysanne. Spectacle veillée Salle des fêtes Montjoux Catégories d’Évènement: Drôme

Montjoux Une soupe paysanne. Spectacle veillée Salle des fêtes Montjoux, 4 décembre 2023, Montjoux. Montjoux,Drôme Une soupe Paysanne, Spectacle-veillée proposé par le Groupe ToNNe

Important : Amenez un légume !.

2023-12-09 19:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Salle des fêtes

Montjoux 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Une soupe Paysanne, evening show proposed by Groupe ToNNe

Please note: Bring a vegetable! Une soupe Paysanne, Espectáculo nocturno del Grupo ToNNe

Nota importante: ¡Traiga una verdura! Eine Bauernsuppe, Abendvorstellung, vorgeschlagen von der Gruppe ToNNe

Wichtig ist: Bringen Sie ein Gemüse mit! Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montjoux Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Montjoux Departement Drôme Lieu Ville Salle des fêtes Montjoux latitude longitude 44.497116;5.114569

Salle des fêtes Montjoux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montjoux/