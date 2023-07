Soirée Thon grillé piperade Salle des fêtes Montignac-Toupinerie, 22 juillet 2023, Montignac-Toupinerie.

Montignac-Toupinerie,Lot-et-Garonne

Venez nombreux au repas organisé par la société de chasse ! Au menu : thon grillé piperade. Pensez à réserver. Amenez vos couverts complets..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Salle des fêtes

Montignac-Toupinerie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the meal organized by the hunting club! On the menu: grilled tuna and piperade. Don’t forget to reserve. Bring your full set of cutlery.

Venid todos a la comida organizada por el club de caza En el menú: atún a la plancha y piperrada. No olvides reservar. Trae tu cubertería completa.

Kommen Sie zahlreich zum Essen, das von der Jagdgesellschaft organisiert wird! Auf der Speisekarte steht gegrillter Thunfisch und Piperade. Denken Sie an eine Reservierung. Bringen Sie Ihr vollständiges Besteck mit.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT du Pays de Lauzun