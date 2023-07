Randonnée de la Vallée des meuniers Salle des fêtes Monthou-sur-Cher, 17 septembre 2023, Monthou-sur-Cher.

Randonnée de la Vallée des meuniers Dimanche 17 septembre, 08h00 Salle des fêtes Départ libre sans accompagnement, visite guidée des moulins par les propriétaires.

Les moulins de Monthou-sur-Cher vous ouvrent leur porte !

Trois circuits de randonnée de 4, 10 et 14 km entre vignes et forêt pour découvrir la Vallée des meuniers, et 8 de ses moulins, dont plusieurs seront ouverts à la visite pour l’occasion. Les propriétaires des moulins vous présenteront les mécanismes et les spécificités de leur site.

Salle des fêtes Place de l’École 41400 Monthou-sur-Cher Monthou-sur-Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 71 43 17 http://www.monthousurcher.fr http://www.Tharva.fr La commune de Monthou-sur-Cher est traversée par les ruisseaux des Anguilleuses et du Bavet où plusieurs moulins ont été construits. Ces établissements, souvent fondés au Moyen Âge, pouvaient appartenir à des seigneurs laïcs mais aussi à des abbayes ; ainsi, le moulin de la Varenne, qui dépendait de l’abbaye de Cornilly, et dont on retrouve la trace dans les actes de l’abbaye à partir de 1188. parking aux abords directs de la salle des fêtes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Moulin Bernet