Marche du Beaujolais Salle des Fêtes, 20 novembre 2022, Monthoiron. Marche du Beaujolais Dimanche 20 novembre, 08h45 Salle des Fêtes

5€ par personne

Randonnée organisée par Festi-Monthoiron Salle des Fêtes Monthoiron Monthoiron 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine L’Association Festi-Monthoiron vous invite à participer à sa traditionnelle Marche du Beaujolais en parcourant les sentiers de la commune de Monthoiron, le dimanche 20 novembre à partir 8h45 pour les inscriptions.

Parcours d’environ 10 kms.

Départ : 9h00

Au retour, une collation vous sera servie à la salle des fêtes (soupe à la citrouille, charcuterie et beaujolais nouveau).

Monthoiron Vienne