Portes ouvertes – Champagne Dérouillat Salle des fêtes Monthelon, 2 décembre 2023, Monthelon.

Monthelon,Marne

Venez retrouver des producteurs de foie-gras, charcuteries et fromages du haut-Doubs, flammenkuches, vins de bourgogne, bordeaux, alsace, escargots et de nombreux artisans à l’occasion des portes ouvertes du Champagne Dérouillat à la salle des fêtes de Monthelon..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Salle des fêtes

Monthelon 51530 Marne Grand Est



Come and meet producers of foie-gras, charcuterie and cheeses from the Haut-Doubs region, flammenkuches, wines from Burgundy, Bordeaux and Alsace, snails and numerous craftsmen at the Champagne Dérouillat open house at the Monthelon village hall.

Venga a conocer a los productores de foie-gras, charcutería y quesos de la región de Haut-Doubs, flammenkuches, vinos de Borgoña, Burdeos y Alsacia, caracoles y un sinfín de artesanos en la jornada de puertas abiertas de Champagne Dérouillat en el salón del pueblo de Monthelon.

Treffen Sie Produzenten von Gänseleberpastete, Wurstwaren und Käse aus dem Haut-Doubs, Flammkuchen, Weinen aus Burgund, Bordeaux, Elsass, Schnecken und zahlreiche Handwerker anlässlich des Tags der offenen Tür von Champagne Dérouillat im Festsaal von Monthelon.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne