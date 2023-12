Rencontre Musiciens Danseurs Salle des fêtes, Montgazin (31) Rencontre Musiciens Danseurs Salle des fêtes, Montgazin (31), 12 janvier 2024 19:30, . Rencontre Musiciens Danseurs Vendredi 12 janvier 2024, 20h30 Salle des fêtes, Montgazin (31) Participation libre Soirée de musiques et danses occitanes avec scène ouverte source : événement Rencontre Musiciens Danseurs publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Montgazin (31) 16, Le Village

Détails Heure : 19:30 Lieu Salle des fêtes, Montgazin (31) Adresse 16, Le Village Salle des fêtes, 31410 Montgazin, France

