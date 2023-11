Marché de Noël à Montfaucon Salle des fêtes Montfaucon Catégories d’Évènement: Lot

Montfaucon Marché de Noël à Montfaucon Salle des fêtes Montfaucon, 16 décembre 2023, Montfaucon. Montfaucon,Lot Le Comité des fêtes de Montfaucon propose un marché de Noël !.

2023-12-16 08:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Montfaucon 46240 Lot Occitanie



The Comité des fêtes de Montfaucon offers a Christmas market! El Comité de Fiestas de Montfaucon organiza un mercado navideño Das Festkomitee von Montfaucon bietet einen Weihnachtsmarkt an!

