Repas du téléthon Salle des fêtes Montfaucon, 2 décembre 2023, Montfaucon.

Montfaucon,Lot

Un repas est proposé au profit de L’AFM-Téléthon l’association de parents et de malades qui mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes..

2023-12-02 20:00:00 fin : 2023-12-02 . 12 EUR.

Salle des fêtes

Montfaucon 46240 Lot Occitanie



A meal is offered to the benefit of the AFM-Telethon, the association of parents and patients who fight relentlessly against rare and severely disabling genetic diseases.

Se ofrece una comida a beneficio de AFM-Téléthon, la asociación de padres y pacientes que libra una batalla sin cuartel contra las enfermedades genéticas raras y gravemente debilitantes.

Es wird ein Essen zugunsten von AFM-Téléthon angeboten, einer Vereinigung von Eltern und Kranken, die einen unermüdlichen Kampf gegen seltene und schwer behindernde genetische Krankheiten führt.

