animations de Noël salle des fêtes Montfaucon-en-Velay, 4 décembre 2023, Montfaucon-en-Velay.

Montfaucon-en-Velay,Haute-Loire

15h théâtre (enfants de 1 à 8 ans) réservation 04 71 59 92 36

16h30 dessins animé, ouvert à tous.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

salle des fêtes

Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



3pm theater (ages 1 to 8) reservation 04 71 59 92 36

4.30pm cartoons, open to all

15.00 h Teatro (niños de 1 a 8 años): reservar 04 71 59 92 36

16.30 h Dibujos animados, abierto a todos

15 Uhr Theater (Kinder von 1 bis 8 Jahren) Reservierung 04 71 59 92 36

16:30 Uhr Karikaturen, für alle zugänglich

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon