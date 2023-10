Marché de Noël salle des fêtes Montfaucon-en-Velay, 3 décembre 2023, Montfaucon-en-Velay.

Montfaucon-en-Velay,Haute-Loire

Marché de Noël organisé par l’école publique à la salle des fêtes de 10h à 19h.

Nombreux exposants, buvette et point chaud, dégustation d’huitres, promenade en calèche, présence du père Noël et tombola.

salle des fêtes

Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market organized by the public school in the village hall from 10 am to 7 pm.

Numerous exhibitors, refreshment stand and hot spot, oyster tasting, horse-drawn carriage ride, presence of Santa Claus and tombola

Mercado navideño organizado por el colegio público en el salón del pueblo de 10 a 19 horas.

Numerosos expositores, puesto de refrescos y punto caliente, degustación de ostras, paseo en coche de caballos, presencia de Papá Noel y tómbola

Weihnachtsmarkt, organisiert von der öffentlichen Schule in der Festhalle von 10 bis 19 Uhr.

Zahlreiche Aussteller, Getränkestand und Hotspot, Austernverkostung, Kutschenfahrt, Weihnachtsmann und Tombola

