Montézic Cinéma « La fiancée du poète » et « Second tour » Salle des fêtes Montézic, 21 novembre 2023, Montézic. Montézic,Aveyron 2 séances de cinéma à la salle des fêtes de Montézic. 18h : La fiancée du poète, 21h : Second Tour.

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . 5 EUR.

Salle des fêtes

Montézic 12460 Aveyron Occitanie



2 film screenings at the Montézic village hall. 6pm: La fiancée du poète, 9pm: Second Tour 2 proyecciones de películas en la sala del pueblo de Montézic. 18.00 h: La prometida del poeta, 21.00 h: Second Tour 2 Filmvorführungen im Festsaal von Montézic. 18 Uhr: Die Braut des Dichters, 21 Uhr: Second Tour

