CONCERT DE NOUVEL AN SALLE DES FÊTES Montespan, 7 janvier 2024, Montespan.

Montespan,Haute-Garonne

Inspiré des concerts viennois, le programme propose un choix d’auteurs du XIXe siècle, lié à la capitale autrichienne. Leurs partitions mêlent avec bonheur danses, mélodies populaires ou plaisanteries, autant d’ingrédients gourmands pour une célébration festive du Nouvel An..

2024-01-07 fin : 2024-01-07 . 12 EUR.

SALLE DES FÊTES

Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie



Inspired by Viennese concerts, the program features a selection of 19th-century composers associated with the Austrian capital. Their scores are a delightful blend of dances, folk melodies and jokes, all delicious ingredients for a festive New Year’s celebration.

Inspirado en los conciertos vieneses, el programa presenta una selección de compositores del siglo XIX relacionados con la capital austriaca. Sus partituras son una deliciosa mezcla de danzas, melodías populares y chistes, todos ellos deliciosos ingredientes para una festiva celebración de Año Nuevo.

Inspiriert von den Wiener Konzerten bietet das Programm eine Auswahl an Autoren des 19. Jahrhunderts, die mit der österreichischen Hauptstadt verbunden sind. Ihre Partituren vermischen auf glückliche Weise Tänze, Volksmelodien oder Witze – allesamt köstliche Zutaten für eine festliche Neujahrsfeier.

Mise à jour le 2023-11-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE