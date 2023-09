Bal Òc-Chaâbi de Mosaïca Salle des Fêtes, Montespan (31) Bal Òc-Chaâbi de Mosaïca Salle des Fêtes, Montespan (31), 22 octobre 2023, . Bal Òc-Chaâbi de Mosaïca Dimanche 22 octobre, 17h00 Salle des Fêtes, Montespan (31) 10€ Cette après-midi festive commencera à 17h30 par une initiation à la danse « trad » dans le contexte Òc-Chaâbi avec Sophie de Angelis. Elle interviendra avec une attention particulière portée sur la question de l’endurance dans l’évolution de la danse vers l’objectif de l’état de la transe & la relation à la pulsion des rythmes. Le concert-bal à 18h30 durant lequel se succèderont les musiques à danser comme à écouter. Cette convivencia singulière du genre OC-Chaâbi s’exprimera au travers des musiques traditionnelles de nos contrées entrelacée dans celles du Maghreb et son aboutissement au travers des danses collectives. Cécile Olmos : chant & tum tum percussion à corde pyrénéenne Mounaïm Rabahi : chant & gembri (basse saharienne) & percussions Lucas Sartori : chant & accordéon piano & percussions Dominique Bares : chant & vielle à roue Bona Akoto : chant & percussions Sophie de Angelis : danse et expression corporelle source : événement Bal Òc-Chaâbi de Mosaïca publié sur AgendaTrad Salle des Fêtes, Montespan (31) Place de la Mairie

