Spectacle Théâtre et Chants en Occitan Salle des fêtes Montcuq-en-Quercy-Blanc, 10 juin 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Le comité de jumelage de San Giorgio della Richinvelda vous propose un après-midi théâtre et chants en Occitan.

Chants par le chœur « Viure e Cantar », et le théâtre par « Tener l’Esteva ».

Traductions en français à disposition du public..

2023-06-10 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Salle des fêtes

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



The San Giorgio della Richinvelda twinning committee invites you to an afternoon of Occitan theater and song.

Singing by the « Viure e Cantar » choir, and theater by « Tener l’Esteva ».

French translations available.

El comité de hermanamiento de San Giorgio della Richinvelda organiza una tarde de teatro y canto en occitano.

Canto a cargo del coro « Viure e Cantar » y teatro a cargo de « Tener l’Esteva ».

Traducciones al francés.

Das Partnerschaftskomitee von San Giorgio della Richinvelda bietet Ihnen einen Nachmittag mit Theater und Gesang auf Okzitanisch.

Gesang vom Chor « Viure e Cantar » und Theater von « Tener l’Esteva ».

Französische Übersetzungen stehen dem Publikum zur Verfügung.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT CVL Castelnau-Montratier