Stages danses catalanes et Bal trad Occitan-Catalan
Samedi 4 novembre, 09h00
salle des fêtes, Montcuq (46)
Stage 20€ à 40€ / Bal 8€ à 10€

Bonjour à vous !

Nous vous proposons de nous retrouver une fois encore à Montcuq samedi 4 novembre, pour une journée consacrée aux danses traditionnelles.

Ils étaient venus à Dégagnac en 2021, ils nous avaient enchantés avec leur enthousiasme, leur énergie, leur professionnalisme, et nous avons eu envie de les retrouver : ce sera donc le samedi 4 novembre prochain à Montcuq, avec Patri Garcia et Xavier Rota du groupe Ballaveu qui reviennent avec leurs chants et danses catalanes.

Ils animeront deux stages de danse en journée et un bal aux couleurs du sud !

La journée se terminera bien sûr par le traditionnel bal partagé entre les AMTPécaires, suivis par Ballaveu puis par le groupe local Quercynotes qui terminera la soirée.

Retenez dès à présent cette date, nous vous communiquerons davantage de précisions sur le contenu des stages organisés en journée dès le début octobre et des formalités pour s'inscrire .

Organisé par les Pastourels de la Tour en partenariat avec l'AMTPQuercy

Bien cordialement,
L'équipe de l'AMTPQuercy.

Renseignements : Fabienne VILATE : 06 84 41 55 12 ou amtpq@wanadoo.fr ou www.amtpquercy.com

