Stage 20€ à 40€ / Bal 8€ à 10€

avec AMTPècaires et Duo des cimes salle des fêtes, Montcuq (46) salle des fêtes, 46800 Montcuq, France [{« link »: « mailto:amtpq@wanadoo.fr »}, {« link »: « http://www.amtpquercy.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39427 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Stages de danses animés par Françoise Farenc 10h-13h, Branle béarnais Contenu : Du branle en chaine au branle en couple : nous chercherons comment danser avec aisance sur la pulsation des branles. Apprentissage de « pas », travail sur le mouvement, compréhension des structures musicales, pulsation, rythme, phrasé et relation au partenaire nous serviront d’appui. Niveau : moyen-confirmé en danse. 14h30-17h30, Sauts basco-béarnais Contenu : Nous suivrons une progression des sauts les plus simples aux plus complexes suivant les possibilités du groupe. Nous aborderons des styles différents (par exemple : La craba à la façon de Luc de Béarn, Ostalertsa dans le style Souletain, un saut plus long comme petit Anhèth) Chacun pourra travailler selon son niveau, soit à la découverte des sauts, soit à un travail plus approfondi sur le style. **Niveau : prérequis : maitriser les 7 sauts Prix stages : Journée : 40€ tarif plein (30€ réduit*) / Demi-journée : 20€ (15€ réduit*) Tarif réduit : adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 18 ans* 21h Bal traditionnel avec les AMTPècaires et le duo des Cimes (Naël Tripoli et Anaïs Perrinel) Entrée bal : 10€/ réduit : 8€ (stagiaires, adhérents…) / Gratuit – 18 ans Organisé par les Pastourels de la Tour en partenariat avec l’AMTPQuercy Renseignements : Fabienne VILATE : 06 84 41 55 12 ou amtpq@wanadoo.fr ou www.amtpquercy.com source : événement Stage danses béarnaises et bal trad publié sur AgendaTrad

2022-12-03T20:30:00+01:00

2022-12-04T00:30:00+01:00

