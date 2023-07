Exposition-vente des artistes et artisans de Montca Salle des fêtes Montcabrier, 21 juillet 2023, Montcabrier.

Montcabrier,Lot

Comme tous les ans, les Artistes et Artisans de la Bastide de Montcabrier exposent leurs créations.

Nocturne tous les vendredis jusqu’à 23h00.

Vendredi 2023-07-21 15:00:00 fin : 2023-08-12 12:30:00. EUR.

Salle des fêtes

Montcabrier 46700 Lot Occitanie



As every year, the Artists and Craftsmen of the Bastide de Montcabrier expose their creations.

Nocturne every Friday until 23h00

Como cada año, los artistas y artesanos de la Bastida de Montcabrier exponen sus creaciones.

Nocturno todos los viernes hasta las 23h00

Wie jedes Jahr stellen die Künstler und Kunsthandwerker der Bastide de Montcabrier ihre Kreationen aus.

Nocturne jeden Freitag bis 23.00 Uhr

Mise à jour le 2023-07-04 par OT CVL Vignoble