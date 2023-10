Velhada de Nadal 2023 Salle des fêtes, Montbeton (82) Velhada de Nadal 2023 Salle des fêtes, Montbeton (82), 21 décembre 2023, . Velhada de Nadal 2023 Jeudi 21 décembre, 19h00 Salle des fêtes, Montbeton (82) 5€ pour les non adhérents Veillée organisée par l’Institut d’Etudes Occitanes du Tarn et Garonne Au programme des ateliers de langue/chant/accordéon/danses de l’association : 19h : contes 19h30 : auberge espagnole 20h30 : chants et accordéon 21h30 : Scène ouverte musique et danse animée par les bénévoles de l’IEO82 source : événement Velhada de Nadal 2023 publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Montbeton (82) Espace Jean Bourdette

