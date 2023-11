Marché de Noël Salle des fêtes Montayral, 3 décembre 2023, Montayral.

Montayral,Lot-et-Garonne

Marché de Noël avec la participation d’artisans, de créateurs et d’artistes, maquillage enfant, présence du Père Noël, vente de gâteaux, buvette..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market with the participation of local producers and many craftsmen, toy market, presence of Santa Claus from 3 p.m. to 5 p.m., sale of cakes, refreshment bar, carousels and pony rides.

Mercado navideño con artesanos, diseñadores y artistas, pintacaras para niños, Papá Noel, venta de pasteles y refrescos.

Weihnachtsmarkt mit Beteiligung von Kunsthandwerkern, Designern und Künstlern, Kinderschminken, Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Kuchenverkauf, Getränkestand.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Fumel – Vallée du Lot