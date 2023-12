Bal trad gascon Salle des fêtes, Montaut d’Astarac 32300, Montaut (32) Bal trad gascon Salle des fêtes, Montaut d’Astarac 32300, Montaut (32), 23 mars 2024 20:00, . Bal trad gascon Samedi 23 mars 2024, 21h00 Salle des fêtes, Montaut d’Astarac 32300, Montaut (32) 8€ A partir de 21h, bal traditionnel gascon animé par Duo Trad (Michel et Jojo) Des petits gâteaux vous seront offets à l’entracte. source : événement Bal trad gascon publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Montaut d’Astarac 32300, Montaut (32) 1032, Route des Pyrénées

