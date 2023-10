Regarde plutôt la mer salle des fêtes Montaulieu, 19 novembre 2023, Montaulieu.

Hugo, 23 ans, est né dans le quartier populaire du Panier à Marseille. Son père s’appelle Mouloud et sa mère, Denise..

2023-11-19 17:00:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

salle des fêtes

Montaulieu 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Hugo, 23, was born in the working-class Panier district of Marseille. His father is called Mouloud and his mother, Denise.

Hugo, de 23 años, nació en el barrio obrero de Panier, en Marsella. Su padre se llama Mouloud y su madre, Denise.

Der 23-jährige Hugo wurde in dem beliebten Viertel Le Panier in Marseille geboren. Sein Vater heißt Mouloud und seine Mutter Denise.

