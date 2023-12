Contes « dans, sur, sous la lune » Salle des fêtes Montauban-sur-l’Ouvèze, 13 décembre 2023 16:00, Montauban-sur-l'Ouvèze.

Montauban-sur-l’Ouvèze,Drôme

Dans le cadre des actions menées par le Parc pour obtenir le label Réserve Internationale de Ciel Etoilé et protéger la qualité du ciel nocturne, nous vous invitons à la salle des fêtes de Montauban-sur-l’Ouvèze pour un spectacle de contes.

2023-12-13 16:00:00 fin : 2023-12-13 . .

Salle des fêtes

Montauban-sur-l’Ouvèze 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Park’s efforts to obtain the International Starry Sky Reserve label and protect the quality of the night sky, we invite you to the village hall in Montauban-sur-l’Ouvèze for a storytelling show

Como parte de los esfuerzos del Parque para obtener la etiqueta de Reserva Internacional del Cielo Estrellado y proteger la calidad del cielo nocturno, le invitamos a la sala de fiestas del pueblo de Montauban-sur-l’Ouvèze para asistir a un espectáculo de cuentacuentos

Im Rahmen der Aktionen des Parks, um das Label Réserve Internationale de Ciel Etoilé zu erhalten und die Qualität des Nachthimmels zu schützen, laden wir Sie in den Festsaal von Montauban-sur-l’Ouvèze zu einer Märchenaufführung ein

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale