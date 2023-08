Jeu de piste patrimonial : « Le Trésor des Bardots » Salle des fêtes Montarnaud, 17 septembre 2023, Montarnaud.

Jeu de piste patrimonial : « Le Trésor des Bardots » Dimanche 17 septembre, 14h30 Salle des fêtes Gratuit. Inscription obligatoire à la mairie jusqu’au 14 septembre 2023. Animaux non admis même en laisse, poussettes/fauteuils non adaptés.

Prenez part à ce jeu de piste animé et interprété par l’association AnimaTerre, à la découverte du parcours patrimonial et d’animations surprises.

Salle des fêtes Avenue de Montpellier, 34570 Montarnaud Montarnaud 34570 Hérault Occitanie 04 67 55 40 84 https://www.montarnaud.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 55 40 84 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@montarnaud.fr »}] Cette salle des fêtes est située dans une ancienne cave. Elle fait office de salle polyvalente, de spectacles, et d’expositions. Parkings et arrêt de bus Hérault Transport n°617 (centre) en face.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©AnimaTerre