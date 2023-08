Théâtre : « Les Cancans » Salle des fêtes Montarnaud, 16 septembre 2023, Montarnaud.

Théâtre : « Les Cancans » Samedi 16 septembre, 21h00 Salle des fêtes 5 €. Sur inscription.

Assistez à cette première représentation publique d’après Carlo Goldoni par le Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault (TPVH).

Salle des fêtes Avenue de Montpellier, 34570 Montarnaud Montarnaud 34570 Hérault Occitanie 04 67 55 40 84 https://www.montarnaud.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 55 40 84 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@montarnaud.fr »}] Cette salle des fêtes est située dans une ancienne cave. Elle fait office de salle polyvalente, de spectacles, et d’expositions. Parkings et arrêt de bus Hérault Transport n°617 (centre) en face.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T21:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

©TPVH