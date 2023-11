Marché de Noël de Dordives Salle des Fêtes Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Marché de Noël de Dordives Salle des Fêtes Montargis, 16 décembre 2023, Montargis. Marché de Noël de Dordives Samedi 16 décembre, 16h00 Salle des Fêtes La municipalité de Dordives organise un marché de Noël avec nombre d’exposants, activités, présence du Père Noël et sa boîte aux lettres le samedi 16 décembre de 17 h à 22 h à la salle des fêtes de Dordives. Entrée libre Salle des Fêtes 1 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 89 86 30 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:00:00+01:00

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:00:00+01:00 FMACEN045V50BE4D mairie dordives Détails Catégorie d’Évènement: Montargis Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse 1 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Ville Montargis Lieu Ville Salle des Fêtes Montargis latitude longitude 48.00148;2.73346

Salle des Fêtes Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/