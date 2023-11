Bourse aux Jouets Salle des Fêtes Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Bourse aux Jouets Salle des Fêtes Montargis, 26 novembre 2023, Montargis. Bourse aux Jouets Dimanche 26 novembre, 08h00 Salle des Fêtes Uniquement des jouets.

Buvette et restauration sur place. Sur réservation Salle des Fêtes 1 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T08:00:00+01:00 – 2023-11-26T16:00:00+01:00

2023-11-26T08:00:00+01:00 – 2023-11-26T16:00:00+01:00 FMACEN045V50BCGW APE Détails Catégorie d’Évènement: Montargis Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse 1 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Ville Montargis Lieu Ville Salle des Fêtes Montargis latitude longitude 48.00148;2.73346

Salle des Fêtes Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/