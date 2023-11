Cet évènement est passé Vide ta chambre Salle des Fêtes Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Vide ta chambre Salle des Fêtes Montargis, 26 novembre 2023, Montargis. Vide ta chambre Dimanche 26 novembre, 08h00 Salle des Fêtes L’association des parents d’élèves de Doridves CLPE organise un vide ta chambre. Faire plaisir aux petits à petits prix ! Salle des Fêtes 1 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 26 04 05 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T08:00:00+01:00 – 2023-11-26T16:00:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Montargis

Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
1 Rue Franklin Roosevelt, Montargis
Ville
Montargis

