Initiation danse Capoeira
Salle des Fêtes Montargis
Samedi 25 novembre, 09h00
Salle des Fêtes
Le CLPE de Dordives en association avec Aboré Capoeira vous propose une initiation Capoeira animée par un éducateur diplômé. Ouvert à tous à partir de 5 ans. Tenue de sport et bouteille d'eau conseillées. Entrée libre.
Salle des Fêtes
1 Rue Franklin Roosevelt, Montargis
Montargis

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:00:00+01:00

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:00:00+01:00
Salle des Fêtes
1 Rue Franklin Roosevelt, Montargis
Montargis

