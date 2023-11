Vide ta chambre à Cernoy-en-Berry Salle des Fêtes Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Vide ta chambre à Cernoy-en-Berry Salle des Fêtes Montargis, 12 novembre 2023, Montargis. Vide ta chambre à Cernoy-en-Berry Dimanche 12 novembre, 08h00 Salle des Fêtes Le 12 novembre, le comité d’animation de Cernoy-en-Berry organise un vide ta chambre à la salle des fêtes de 9 h à 18 h. L’emplacement est gratuit. Une buvette et petite restauration vous sont proposées sur place. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le 06 64 23 55 10. Salle des Fêtes 1 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

