Exposition photograhique Salle des Fêtes, 26 novembre 2022, Montargis. Exposition photograhique 26 et 27 novembre Salle des Fêtes Exposition photograhique Salle des Fêtes 1 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis Le Photo Vidéo Club Dordivois présente son exposition annuelle. 2 thèmes sélectionnés : liquide et noir et blanc. En parallèle, exposition de peintures au travers de photos réinterprétées. Un bon moment en perspective pour découvrir de belles images et discuter avec les artistes présents.

Samedi 26 et dimanche 27 novembre à la salle des fêtes de Dordives de 10 h à 18 h. Entrée libre.

