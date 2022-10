Démonstration soufflage de verre au chalumeau Salle des Fêtes Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Démonstration soufflage de verre au chalumeau Salle des Fêtes, 8 octobre 2022, Montargis. Démonstration soufflage de verre au chalumeau Samedi 8 octobre, 14h00 Salle des Fêtes Démonstration soufflage de verre au chalumeau Salle des Fêtes 1 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis Démonstration de soufflage de verre au chalumeau ce samedi 8 octobre de 14 h à 17 h à la salle des fêtes de Dordives. Entrée libre. Venez nombreux !

Retrouvez le parcours de « Terres de Verre » sur les différentes communes du territoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T14:00:00+02:00

2022-10-08T17:00:00+02:00 CC4V

Détails Catégorie d’évènement: Montargis Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse 1 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Ville Montargis lieuville Salle des Fêtes Montargis

Salle des Fêtes Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/

Démonstration soufflage de verre au chalumeau Salle des Fêtes 2022-10-08 was last modified: by Démonstration soufflage de verre au chalumeau Salle des Fêtes Salle des Fêtes 8 octobre 2022 Montargis Salle des Fêtes Montargis

Montargis