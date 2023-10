Bourse aux jouets – samedi 2 décembre 2023 Salle des fêtes Montaigu-Vendée, 2 décembre 2023, Montaigu-Vendée.

Bourse aux jouets – samedi 2 décembre 2023 Samedi 2 décembre, 09h00 Salle des fêtes Sur inscription

Bourse aux jouets organisée par l’Association Indépendante des Jardins (jouets, jeux de société, puériculture, livres, vélos, dvd, consoles, jeux vidéos,…)

La vente aura lieu le samedi 2 decembre 2023 de 9h à 12h

Information pour les exposants :

L’inscription préalable est obligatoire : asso-aij@laposte.net

Vous nous déposez vos articles le vendredi entre 16h00 et 19h00, et nous les vendons pour vous le samedi matin de 09h00 à 12h contre une commission de 25% sur vos ventes.

Vous venez ensuite récupérer vos invendus le samedi après-midi entre 16h00 et 17h00, ainsi que le produit de votre vente.

Vous souhaitez vendre des jouets, livres, vélos, puériculture, consoles de jeux, dvd enfants, déco chambre enfant ?

Envoyez nous un message pour recevoir votre code exposant.…

Attention :

Les peluches ne sont pas acceptées !

Les articles déposés doivent être en bon état, complets, propres, munis de piles si électriques.

Dépôt vendredi 1/12 de 16h à 19h

Vente samedi 2/12 de 9h à 12h00

Récupération des invendus : samedi 2/12 de 16h à 17h

Vous pourrez faire don de vos invendus à L’association « Au bonheur de tous »

Salle des fêtes Place de l’Hôtel de ville, Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « asso-aij@laposte.net »}] [{« link »: « mailto:asso-aij@laposte.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00