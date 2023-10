Les Coulisses de l’Industrie Salle des fêtes Montaigu-Vendée, 24 novembre 2023, Montaigu-Vendée.

Les 24 et 25 novembre, la salle des fêtes de Montaigu accueillera Les Coulisses de l’Industrie : un évènement inédit organisé par 5 entreprises en partenariat avec Terres de Montaigu pour mieux faire connaitre les métiers industriels. Les étudiants à la recherche d’une voie professionnelle, les professionnels en reconversion ou les simples curieux avides de connaître les dernières avancées industrielles, pourront y découvrir des métiers innovants, interagir directement avec les machines et échanger avec des professionnels passionnés.

Aussi, pour faire découvrir ces métiers méconnus, dépasser les représentations sur l’environnement de travail, la mixité des métiers, les niveaux de diplômes et informer sur les parcours possibles, 5 entreprises industrielles du territoire – Codilab à L’Herbergement, Defontaine à La Bruffière, Haworth, Satys et Sodebo à Montaigu-Vendée – se sont réunies pour organiser un événement inédit : Les Coulisses de l’Industrie.

Expériences ludiques et offre de formations

Les 24 et 25 novembre, tout au long d’un parcours, les visiteurs pourront découvrir les métiers de la production, de la maintenance et de la logistique en relevant des défis ludiques. Affronter un robot au babyfoot, fabriquer un objet avec la réalité virtuelle, réaliser une soudure virtuelle, sont autant d’expériences à vivre le jour du forum.

Des établissements de formation (Saint Gab’, Saint François d’Assises, La Fab’ Academy, Noveha, La Joliverie, ISLT) seront également présents pour parler des diplômes et des parcours permettant d’accéder à ces métiers. Enfin, l’Orientibus de la Région Pays de la Loire ouvrira ses portes pour compléter ce parcours d’immersion dans les métiers techniques.

Ouverture au grand public le vendredi 24 à partir de 16h et le samedi 25 jusqu’à 13h.

Salle des fêtes Place de l'Hôtel de ville, Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire

