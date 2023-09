Arts sur digue 2023, 9e édition Salle des fêtes Montaigu-Vendée Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée

Arts sur digue 2023, 9e édition

10 – 19 novembre

Salle des fêtes

Devenu un incontournable de la vie culturelle de Montaigu-Vendée depuis 2015, le salon Arts sur Digue vise à favoriser l'accès à l'art pour tous. Cet événement est unique :

l'éclectisme et la qualité y sont privilégiés. Une nouvelle fois, peintres et sculpteurs vous promettent une semaine riche en découvertes à travers des expositions, démonstrations, stages ou encore conférences, expositions. Du 10 au 19 novembre, 18 artistes proposent des oeuvres de qualité, aux styles et aux techniques variés. Parmi eux, l'artiste Hervé Lenouvel nous fait le plaisir d'être l'invité d'honneur ainsi que Eido Alhussein de cette 9e édition.

Salle des fêtes
Place de l'Hôtel de ville, Montaigu-Vendée
Montaigu-Vendée 85600

