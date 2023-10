Après-midi Méli-Mélo – vendredi 3 novembre 2023 Salle des Fêtes – Montaigu Montaigu-Vendée Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée

Vendée Après-midi Méli-Mélo – vendredi 3 novembre 2023 Salle des Fêtes – Montaigu Montaigu-Vendée, 3 novembre 2023, Montaigu-Vendée. Après-midi Méli-Mélo – vendredi 3 novembre 2023 Vendredi 3 novembre, 14h30 Salle des Fêtes – Montaigu 10€ à partir de 12 ans / Gratuit -12 ans / Gratuit accompagnant pour structure sociale Le Moulin Créafit organise son prochain Méli-Mélo le vendredi 3 novembre à la salle des fêtes de Montaigu.

Les Méli-Mélo sont des après-midis dansants organisés autour de la culture et de la convivialité. Adaptés aux personnes en situation de handicap, ils sont vecteurs de mixité et de rencontres.

Au programme :

– 14h30-15h30 : Laissez-vous emporter par un concert en live en compagnie du groupe Zamizicos .

– 15h30-18h : Préparez-vous à danser sans relâche grâce à une discothèque animée par Axis Sonorisation. Salle des Fêtes – Montaigu Place de l’Hôtel de Ville, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire 02 51 09 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/hYXYjFAB9CL1EcT4A »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/nLynmr5soSVfPjPu6 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T14:30:00+01:00 – 2023-11-03T18:00:00+01:00

2023-11-03T14:30:00+01:00 – 2023-11-03T18:00:00+01:00 Le Moulin Créatif Détails Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Salle des Fêtes - Montaigu Adresse Place de l'Hôtel de Ville, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu-Vendée Departement Vendée Lieu Ville Salle des Fêtes - Montaigu Montaigu-Vendée latitude longitude 46.974468;-1.313363

Salle des Fêtes - Montaigu Montaigu-Vendée Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaigu-vendee/