Soirée électro tribal « Duo Möng + Balaphonik Sound System » Salle des fêtes Montaignac-sur-Doustre, 18 novembre 2023, Montaignac-sur-Doustre.

Montaignac-sur-Doustre,Corrèze

Soirée électro/tribal avec :

– 20h30 : Duo Möng. Ce duo formé par Lily Noroozi et Isao Bredel explore des univers musicaux et des chemins de traverse entre musiques traditionnelles et populaires occidentales, musiques médiévales, orientales tribales, soul et même électroniques …

– 22h : Balaphonik Sound System. Tout est produit en live dans la plus pure tradition du musicien troubadour. Les instruments traditionnels (balafon, didgeridoo, vielle à roue et autre guimbardes) se mêlent aux machines, aux basses synthé et au beat box.

Buvette et grignotages sucrés/salés sur place.

À 20h30 à la salle des fêtes.

12€/personne, 6€/6-10 ans.

Réservation souhaitée au 06 98 88 61 87.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle des fêtes

Montaignac-sur-Doustre 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Electro/tribal evening with :

– 8:30pm: Duo Möng. This duo, formed by Lily Noroozi and Isao Bredel, explores musical universes and crossroads between traditional and popular Western music, medieval music, tribal oriental music, soul and even electronic music…

– 10pm: Balaphonik Sound System. Everything is produced live in the purest tradition of the troubadour musician. Traditional instruments (balafon, didgeridoo, hurdy-gurdy and Jew’s harps) mingle with machines, synth bass and beat box.

Refreshments and sweet and savoury nibbles on site.

8:30pm at the Salle des Fêtes.

12/person, 6/6-10 yrs.

Reservations essential: 06 98 88 61 87

Velada electro/tribal con :

– 20.30 h: Dúo Möng. Este dúo, formado por Lily Noroozi e Isao Bredel, explora universos musicales y encrucijadas entre la música occidental tradicional y popular, la música medieval, la música tribal oriental, el soul e incluso la música electrónica…

– 22.00 h: Balaphonik Sound System. Todo se produce en directo en la más pura tradición del músico trovador. Los instrumentos tradicionales (balafón, didgeridoo, zanfona y arpas judías) se mezclan con las máquinas, el bajo sintetizado y el beat box.

Refrescos y aperitivos dulces y salados in situ.

20.30 h en la sala del pueblo.

12 $/persona, 6/6-10 años.

Imprescindible reservar en el 06 98 88 61 87

Elektro-/Tribal-Abend mit :

– 20.30 Uhr: Duo Möng. Dieses Duo, das aus Lily Noroozi und Isao Bredel besteht, erkundet musikalische Welten und Seitenwege zwischen traditioneller und populärer westlicher Musik, mittelalterlicher Musik, orientalischer Stammesmusik, Soul und sogar Elektronik …

– 22 Uhr: Balaphonik Sound System. Alles wird live in der reinsten Tradition des Troubadourmusikers produziert. Traditionelle Instrumente (Balafon, Didgeridoo, Drehleier und andere Maultrommeln) mischen sich mit Maschinen, Synthie-Bässen und Beatboxen.

Getränke und süße/salzige Knabbereien vor Ort.

Um 20:30 Uhr in der Festhalle.

12/Person, 6/6-10 Jahre.

Reservierung erwünscht unter 06 98 88 61 87

