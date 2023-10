Atelier : Danses et sauts béarnais Salle des fêtes Mont, 7 octobre 2023, Mont.

Mont,Pyrénées-Atlantiques

Rondos, congos, sauts, branles…laissez-vous entraîner par les musiques traditionnelles et venez vous initier aux danses et sauts béarnais. Une plongée conviviale et festive dans les traditions locales.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 20:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Rondos, congos, sauts, branles…let yourself be carried away by the traditional music and come and learn the dances and sauts of the Béarn region. A friendly, festive plunge into local traditions

Rondos, congos, sauts, branles… déjese llevar por la música tradicional y venga a aprender los bailes y sauts de la región de Béarn. Una inmersión convivial y festiva en las tradiciones locales

Rondos, Congos, Sprünge, Branles… Lassen Sie sich von der traditionellen Musik mitreißen und lernen Sie die Tänze und Sprünge der Béarnais kennen. Ein geselliges und festliches Eintauchen in die lokalen Traditionen

